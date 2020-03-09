Максим Галкин развеселил подписчиков новым видео

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный артист эстрады Максим Галкин опубликовал в своем Instagram смешное видео.

В ролике американец по имени Пол рассказывает о том, как четвероногий питомец помогает ему расслабиться и отдохнуть после тяжелого рабочего дня.

Галкин сам озвучил видеоролик, благодаря чему тот стал еще смешнее. Артист прокомментировал это видео так: "Благотворное влияние маленьких собачек".

Поклонникам Максима понравилось видео. Ролик очень быстро набрал большое количество лайков и комментариев: "Спасибо Максим, рассмешили!", "Заодно и собачка снимает накопленный за день стресс", "Оскар собаке".-0-