Максим Галкин удивил новой стрижкой

10 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Максим Галкин любит удивлять поклонников экспериментами с имиджем. Недавно шоумен показал новую прическу в своем Instagram-аккаунте.
Максим с юмором подписал снимок: "Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются!" Поклонники в комментариях оставили немало комплиментов. Многие посчитали, что в новом образе Галкин выглядит моложе и естественнее.-0-
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