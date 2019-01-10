Максим Галкин удивил новой стрижкой

10 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Максим Галкин любит удивлять поклонников экспериментами с имиджем. Недавно шоумен показал новую прическу в своем Instagram-аккаунте.

Максим с юмором подписал снимок: "Надоело кудри выпрямлять. Пущай вьются!" Поклонники в комментариях оставили немало комплиментов. Многие посчитали, что в новом образе Галкин выглядит моложе и естественнее.-0-