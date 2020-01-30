Максим Галкин в Тасмании покормил с рук "молодую мать" - видео

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артист Максим Галкин опубликовал в своем Instagram очень милое видео с местными жителями Тасмании.

Юморист сейчас находится на гастролях в Австралии и делится оттуда забавными снимками и видео. В перерыве между концертами, Максим Галкин отправился в местный заповедник, где его встретили очень милые местные жители: кенгуру и тасманский дьявол. Артист покормил, как он сам сказал, "молодую мать" кенгуру и смог записать на видео других местных обитателей.

Ролик получился очень милым и поклонники Галкина оказались в восторге. Всего за пару часов пост собрал более 400 тысяч просмотров.