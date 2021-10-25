Максимальная милота: детская игрушка заворожила котика и прославила его в сети (Видео)

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад хозяин красочного пушистика разместил в TikTok видео, которое повеселило юзеров сети.

Мужчина решил развлечь своего кота, а для этого приобрел "залипательную" детскую игрушку. После этого оставалось только усадить перед ней своего питомца и не забыть включить камеру. Котик сначала с недоверием относился к развлечению, однако после вошел во вкус и начал играть. Детское развлечение буквально заворожило пушистика, ведь тот не мог оторвать взгляд.

Необычное видео пришлось по вкусу пользователям, которые назвали его максимальной милотой. Неудивительно, что питомец прославился в сети, ведь ролик с участием котика за непродолжительное время собрал более десяти миллионов просмотров. -0-