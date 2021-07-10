"Максимальное погружение": Павел Деревянко отметил юбилей в очень интересном стиле

Павел Деревянко. Фото из Instagram
10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Павел Деревянко недавно отметил свой 45-й день рождения, а кадрами с праздника поделился в Instagram.
Артист решил отойти от классического застолья и устроил тематическую вечеринку. Главное темой праздника стали боги, а точнее античная мифология. Так, к примеру, Павел Деревянко предстал в образе Посейдона, что ему очень подошло. Знаменитость примерила бороду, корону и доспехи золотого цвета, а завершающим атрибутом стал трезубец.
Образ получился очень интересным, что отметили в комментариях фолловеры. "Бог среди нас", "Неплохо", "Максимальное погружение", - написали пользователи Instagram, которые также оставили под записью огромное число лайков. -0-