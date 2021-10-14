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Калейдоскоп
14 октября 2021, 14:05

Максимальный варп: 90-летний актер из сериала "Звездный путь" побывал в космосе

Уильям Шетнер. Фото TMZ
Уильям Шетнер. Фото TMZ

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый канадский актер Уильям Шетнер, который известен многим по роли капитана Кирка в сериале "Звездный путь", побывал на орбите Земли. Об этом сообщает издание TMZ.

Звезда научно-фантастического проекта побывал в космосе с помощью корабля New Shepard, принадлежащий компании Blue Origin. Космический аппарат вышел на орбиту планеты, а после спустился на землю. В общей сложности весь полет продлился около одиннадцати минут, а управлялся корабль из наземного пункта.

90-летний актер из сериала "Звездный путь" Уильям Шетнер стал самым старейшим человеком в космосе, а кроме него с борта New Shepard увидеть Землю из космического пространства смогли вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, экс-инженер НАСА Крис Бошуизен, а также вице-президент компании Dassault Systèmes Глен де Вриз. -0-

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