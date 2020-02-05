Максимум ног! - Елена Перминова поздравила Веру Брежневу интересным снимком

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модель Елена Перминова разместила у себя в Instagram архивный снимок с Верой Брежневой.

Таким способом знаменитость поздравила певицу с днем рождения. Модель подписала пост и рассказала, что "готова поддержать своего друга в любой ситуации".

3 февраля Вере Брежневой исполнилось 38 лет. Ее поздравили множество звезд российского шоу-бизнеса и приятные слова продолжают поступать.

Свои пожелания поспешили высказать и поклонники артистки. Они оставили под праздничным постом на странице Веры Брежневой в социальной сети тысячи комментариев. Также звезда поблагодарила всех за теплые слова. -0-