Максимум удовольствия! Эта собака знает, как брать от жизни все - забавное видео!

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США опубликовал на YouTube интересные кадры, которые приковали внимание пользователей.

Американец проводил время дома и в какой-то момент захотел найти свою собаку по кличке Тесса. Хозяин долго разыскивал питомца, и потом выглянул в окно. На улице шел снегопад, и мужчина сообразил, что, скорее всего, любимица развлекается во дворе, ведь питомец просто обожает снежинки.

Когда житель США спустился вниз - и перед ним предстала очень забавная картина, которую он успел записать на видео. Его любимица решила получить максимальное удовольствие, ведь помимо снега животное любит больше только батут. Хозяин был не удивлен, когда застал Тессу прыгающей на заснеженном батуте, а вот пользователи сети пришли в восторг. Неудивительно, что многие юзеры заявили, что эта собака знает, как брать от жизни все.-0-

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