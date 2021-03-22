Мальчик был готов закатить истерику, но старший брат ему помог - супер трогательное видео!

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина из США уже начала привыкать к крикам несогласия своего четырехлетнего сына, однако очередной раз мог стать последней каплей.

Жительница Калифорнии приготовилась к истерике от младшего, но ей на помощь подоспел старший брат. Малыш собирался крушить игровую приставку, ведь она медленно загружалась. Тогда к нему подошел его более взрослый брат и предложил испытать успокаивающую технику дыхания.

My four year old was about to have a whole tantrum and my 6 year old helped him manage his breathing so he could calm down.... I'd say I'm doing freaking alright pic.twitter.com/wkGYPn0H4a — ♥️B⚘ O⚘ Y⚘ MOM♥️ (@Ashleyoutloud) March 15, 2021

Вместе они приступили к упражнению, а мама успела вовремя включить камеру. Через несколько секунд малыша как подменили, однако родителю удалось записать супер трогательное видео, которое быстро стало вирусным. За непродолжительное время ролик посмотрели более восьми миллионов раз. -0-