Мальчик хотел помочь маме, а в итоге стал миллионером

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США стал героем удивительной истории, которая привлекла внимание юзеров сети. Об этом пишет The Sun.
Пятнадцатилетний подросток по имени Кори Ньевес решил помочь своей маме. Парень намеревался заработать своей матери на машину, чтобы та прекратила ездить на автобусе. Начать американец решил с продажи горячего шоколада в кофейне своего друга, однако позже осознал, что ему ближе выпечка.
Ньевес принялся искать рецепт идеального печенья. Спустя год мама с сыном создали подходящее лакомство, которое принялись продавать, предварительно зарегистрировав бренд. Продукция мальчика быстро начала набирать популярность, а продажи рекордно выросли, когда молодой человек организовал доставку печенья на дом.
Бизнес пошел в гору, и теперь пятнадцатилетний подросток может позволить себе купить для мамы практически любой автомобиль, ведь состояние ребенка оценивается в миллион долларов. -0-