Мальчик из Австралии удивил зрителей, когда в прямом эфире решил перекусить мухами

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал Channel 10 провел прямой эфир из штата Новый Южный Уэльс, где произошло сильное наводнение. Для пущего эффекта журналист решил взять интервью у местного семейства.

Все шло хорошо, но только до того момента, пока один из зрителей не обратил внимание на мальчика и не разместил отрывок из интервью в сети.

Пользователи социальных сетей оказались удивлены и ошарашены роликом. В кадре стоит семья из четырех человек. В самый разгар интервью на лицо мальчика садится муха. Ребенок оказался в ступоре перед камерой и схватил языком, а затем проглотил двух мух подряд.

Kid eats two flies on live TV. ? pic.twitter.com/PRfAizwxSO — Eric Weiss ? (@ZombieRiot) February 9, 2020

В сети удивились такой реакции австралийского мальчика. Многие посчитали его поступок странным, а другие, напротив, принялись шутить: "Как получается, что мухи могут увернуться от быстрого движения руки, но не от медленного языка", "Люди-ящерицы, может они все-таки реальны", - пошутил юзеры интернета. Ролик приобрел популярность и продолжает собирать десятки тысяч просмотров.-0-