Мальчик нашел послание в бутылке, которое преодолело Атлантический океан

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Португалии плавал в районе Азорских островов, когда сделал интересную находку. Об этом пишет ABC News.

Подросток по имени Кристиан Сантос плавал и наслаждался отдыхом, когда нашел послание в бутылке, которое преодолело огромное расстояние. В пластиковой таре была записка, в которой мальчик обращался к нашедшему послание. Письмо гласило: "Сейчас День благодарения. Мне 13 лет, и я навещаю семью в Род-Айленде. Я из Вермонта".

Выходит, что послание в бутылке проплыло около 3800 километров и пересекло целый Атлантический океан. В послании также был указан адрес электронной почты, однако на письмо от 17-летнего Кристиана никто не ответил. Тогда мама разместила запись у себя в Facebook, чтобы найти автора послания в бутылке. -0-