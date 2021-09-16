Мальчик обогнал профессиональных велосипедистов и получил билет в финал (Видео)

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная и захватывающая историю произошла в Великобритании во время седьмого этапа профессиональной велосипедной гонки Tour of Britain. Об этом пишет BBC.

Маленький 12-летний фанат следил за соревнованием в сети, а когда узнал, что один из участков трассы будет проходить неподалеку от его дома, то решил принять небольшое участие. Мальчик по имени Ксандер Грэм взял свой байк и принялся соревноваться, начав гонку по тротуару.

The real race we're here for!



Nicely done, @PascalEenkhoorn ????



???? Watch stage seven live on ITV4#TourOfBritain ????⚪???? pic.twitter.com/C4G646nZ5I — AJ Bell Tour of Britain ???????? (@TourofBritain) September 11, 2021

Этот момент попал в трансляцию и восхитил юзеров. Причем, юному спортсмену удалось даже обогнать всех спортсменов. Необычный поступок и способности британца не остались без внимания. Голландский велогонщик Паскаль Энкхорн на ходу отдал мальчику свою спортивную бутылку, что восхитило ребенка, а вот организаторы гонки дали ему билет в финал. Точнее, после гонки они нашли Ксандера и подарили маленькому велосипедисту VIP-билеты в ложу на финал гонки Tour of Britain. -0-