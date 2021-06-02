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Калейдоскоп
02 июня 2021, 21:30

Мальчик пожертвовал свою коллекцию карточек с покемонами ради лечения собаки

Фото Unilad
Фото Unilad

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США произошла история, которая возвращает веру в человечество. В американском штате Вирджиния проживает восьмилетний Брайсон, который пошел на сильный шаг ради спасения своего щенка. Об этом пишет издание Unilad.

В мае песик мальчика по кличке Брюс заболел, что, разумеется, очень расстроило малыша. Ветеринар диагностировал у питомца опасный для собак парвовирус. На лечение требовалось $700, но у семьи не было таких денег. Тогда маленький мальчик решился распрощаться со своей коллекцией карточек с покемонами. Он продавал их прямо перед своим домом. Это так растрогало маму, что она рассказала о своем сыне в соцсетях, а дальше произошло самое интересное.

История привлекла внимание пользователей, которые были очарованы самопожертвованием восьмилетнего Брайсона ради любимого друга. Всего за несколько дней на страницу для сбора средств, которую создала мама, поступило более $5 тысяч. Щенок был спасен, а родители решили, что пожертвуют оставшиеся деньги на помощь другим больным животным.

Казалось бы, что трогательная история получила хэппи-энд, однако сотрудники компании Pokemon, узнавшие про историю мальчика, тоже решили поучаствовать. Они подарили Брайсону упаковку редких карточек, которые практически невозможно найти в магазине. -0-

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