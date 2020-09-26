Мальчик с помощью школьных знаний спас сестре жизнь в Великобритании

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленький школьник из города Блэкберн в Великобритании спас жизнь своей сестре, когда применил знания, полученные в школе, на практике. Об этом пишет Daily Mail.

Десятилетний Гаррисон Уолмсли проводил время у себя дома, когда на пороге его комнаты появилась шестилетняя сестра. Ее лицо было красными, глаза в слезах, а сама девочка не могла дышать. Как оказалось, малышка подавилась деталью конструктора, которая и застряла у нее в горле.

Мальчик быстро сообразил и вспомнил урок из школы, где им рассказывали про метод Геймлиха, позволяющий освободить гортань от инородного тела. Школьник встал за спиной девочки, сжал одну руку в кулак и накрыл его ладонью. После этого нажал на живот девочки быстрым толчком вверх, что помогло освободить горло. После этого девочка с облегчением сделала глубокий вдох. -0-