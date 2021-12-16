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Калейдоскоп
16 декабря 2021, 13:08

Мальчик случайно заказал с телефона отца сладостей более чем на $1000

Фото из архива
Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятилетний мальчик воспользовался телефоном папы, из-за чего тот лишился суммы в $1200. Об этом пишет издание Perestrian.

Инцидент произошел с жителем Австралии. В один из дней мужчина решал по телефону важные рабочие вопросы. Для того, чтобы его пятилетний сын не мешал, отец дал ребенку в руки другой телефон с выходом в интернет. Мальчик притих, а австралиец смог выяснить все дела, однако дальше его ждал сюрприз, ведь на пороге дома появился курьер с огромным заказом.

Как оказалось, мальчик не просто так поиграл в телефон. Каким-то образом он умудрился зайти в приложение, где и заказал сладостей более чем на $1000. Мальчик выбрал мороженое, торты, молоко, а также свечи. Папе нечего было делать, и он оплатил заказ - повезло ребенку!-0-

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