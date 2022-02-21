Мальчик уморительно передразнил сестру и развеселил сеть (Видео)

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая мама из Австралии недавно записала забавный момент во время семейного ужина. Ролик, который заставил улыбнуться всех, опубликовали на YouTube.
Семья села ужинать, и мама выключила телевизор, который смотрела ее трехлетняя дочь. Разумеется, девочке это не понравилось и она закатила истерику. Малышка убежала в коридор и там принялась кричать. Подобное поведение расстроило маму, но вызвало несколько другие эмоции у семимесячного брата и отца.
Маленький мальчик не выдержал и в какой-то момент уморительно передразнил сестру, что вызвало истерический смех у папы. Впрочем, юзеры сети тоже не смогли спокойно смотреть видео, а когда ребенок повторил свою реакция, развеселились все. Неудивительно, что видео быстро собрало огромное число просмотров.-0-
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