Мальчик услышал плач брата, а после сделал то, что растопило сердца миллионов - видео

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейная пара из американского Техаса поделилась в сети кадрами, которые умилили миллионы пользователей сети. Внимание на кадры обратило издание Daily Mail.

Родители проснулись посреди ночи, услышав, как плачет их младший сын. Они решили проверить его с помощью видео с радионяни и умилились увиденному.

Их годовалый сын проснулся и принялся плакать. Это заметил его брат Кайло. Малыш быстро вылез из своей кроватки, взял одеяло и закрыл дверь, чтобы не разбудить остальных домашних.

После этого мальчик перебрался в кровать к брату и лег рядом с ним. Это сработало, и малыши вместе заснули, а ролик, который разместили родители в интернете, растопил сердца миллионов пользователей сети.-0-