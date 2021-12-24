Мальчик за один день спас двух человек и стал героем

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одиннадцатилетний школьник из США прославился на просторах сети после того, как за один день спас двух человек. Об этом пишет CNN.

В начале декабря мальчик по имени Дейвион Джонсон помог в школе одному из учеников, когда тот подавился. Ребенок применил на пострадавшем метод Геймлиха: обхватил сзади и сильно нажал на живот, чтобы инородный предмет вылетел изо рта. Однако героические подвиги 11-летнего мальчика на этом не закончились.

Вечером в этот же день Дейвион Джонсон заметил горящий дом. Он помог вывести на крыльцо женщину, которая была внутри. Храбрые поступки юного героя отметили на школьном совете родителей и в полиции. Малышу вручили сертификат почетного офицера полиции и назначили почетным помощником шерифа.-0-