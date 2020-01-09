Маленькая девочка бегала по карнизу пятого этажа, пока мама была в душе - видео

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невероятные кадры удалось запечатлеть жителю одного из отелей на Канарских островах.

Мужчина запечатлел на видео, как маленький ребенок выбрался на карниз пятого этажа и стал там бегать. В это время мама малыша была в душе и ни о чем не подозревала.

Мужчина, который приехал на курорт Адехе острова Тенерифе, сообщил о происходящем охране отеля. В кадре можно увидеть, как маленькая девочка спокойно ходит и даже бегает по узкому карнизу, который располагается на высоте пяти этажей.

К счастью, с ребенком ничего не случилось. Отмечается, что малышке повезло, ведь в тот день не было ветра, иначе все могло закончиться плачевно. Мамой ребенка оказалась жительница Финляндии, которая прилетела с семьей на отдых. -0-