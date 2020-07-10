Маленькая девочка попалась на краже сладостей, но ее реакцию признали слишком милой - видео

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бабушка из Нью-Йорка Кристина Вон проводила время дома вместе с внучкой, которая обожает сладости. В какой-то момент внучка Амала стащила пакетик с лакомством, однако женщина ее заметила.

То, что произошло дальше, восхитило миллионы пользователей сети, ведь женщина запечатлела на видео слишком милую реакцию малышки на просьбу бабушки вернуть сладости на место. В тот момент, когда бабушка сказала свою просьбу, девочка просто закрыла глаза и притворилась спящей.

Разумеется, такой трюк не обманул бабушку и она настояла на своем. Этот момент повеселил юзеров сети, однако последующая улыбка крохи не оставила людям шансов. Бабушка оказалась не из робкого десятка, но а юзеры, в свою очередь, написали, что такой милахе отдали бы все сладости мира. Ролик был опубликован на Facebook и быстро набрал миллионы просмотров. -0-