Маленькая девочка заставила грабителя спасаться бегством - видео

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели в американском городе Бейкерсфилд забавный случай с храброй десятилетней девочкой. Кадры опубликовало издание Daily Mail.

Девочка по имени Лола Летурно сидела в машине и ждала, пока мама выйдет из дома. В этот момент мимо проходил подозрительный мужчина, который заметил открытый гараж. Он решил чем-нибудь поживиться, однако не предвидел, что отпор ему даст десятилетняя девочка.

Парень подошел к гаражу. В этот момент Лола выскочила из машины и закричала: "Вон! Вон отсюда!".

Незатейливый грабитель от неожиданности испугался и бросился бежать, с каждой секундой набирая скорость. Малышка тоже перепугалась, поэтому быстрее направилась в дом, чтобы найти маму.

Храбрый поступок не остался без внимания социальных сетей, а полиция города уже занимается розыском злоумышленника.-0-