Маленькая обезьянка отправилась за покупками в магазин и поразила интернет (Видео)

Скриншот из видео
В интернете появилось видео о том, как обезьянка по кличке Биби сходила в магазин. Она сначала попыталась достать содержимое копилки, но когда сделать это не получилось, обезъянка решила разбить ее молотком.
Оказавшись в магазине, Биби вела себя как настоящая хозяйка. Видео набрало более 2,2 миллионов просмотров и 13 тысяч лайков. Многие подписчики канала пришли в восторг от забавной обезьянки и осыпали ее комплиментами в комментариях: "Такая милая труженица", "Бишка умничка", "Красоточка, умничка и хорошая хозяюшка!", "Какое умное создание!", "Умничка! Позитив на целый день".