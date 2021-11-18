Маленькая собачка нашла место для зимовки – хватило простой шапки! (Видео)

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США разместила на YouTube забавные кадры, которые понравились пользователям.

Женщина решила показать миру свою маленькую собачку по кличке Киви, которая нашла очень удобное место для зимовки. Животное смогло разместиться в обычной шапке, что еще больше привело в восторг сеть.

По словам хозяйки песика, это не первый раз, когда ее маленькая собачка прячется от холода в таком месте. Забавные кадры повеселили сеть и пришлись по вкусу юзерам, ведь за короткое время их посмотрели огромное число раз. -0-