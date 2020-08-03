Маленький дельфин смог одним движением умилить тысячи юзеров сети - видео

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина работает дрессировщиком дельфинов на Филиппинах и смог перед началом шоу запечатлеть очень милые кадры. Роликом он поделился на YouTube.

Молодой человек включил камеру и обратился к одному из своих подопечных по имени Энцо. Человек захотел узнать, любит ли его дельфин и задал соответствующий вопрос: "Ты меня любишь?"

В ответ на это умный дельфин утвердительно кивнул головой. Этот момент так растрогал юзеров сети, что они не смогли сдержать своего умиления. Кадры быстро посмотрели множество раз, а в комментариях люди восхитились Энцо. -0-