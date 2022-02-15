Маленький джентльмен очаровал свою избранницу, а также тысячи юзеров сети (Видео)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впечатляющее видео записал молодой папа из США, когда пятилетний сын обратился к нему за помощью. Кадры разместили на YouTube.

Сын попросил отца купить немного шоколада, букет цветов и игрушку единорога, а после рассказал о своем плане на День святого Валентина. Оказалось, что мальчик хотел сделать подарок своей возлюбленной.

Папа не стал отказывать ребенку, однако посоветовал внести кое-какие коррективы в план. В частности, мужчина нарядил сына в изящный костюм с бабочкой, подобрал туфли и сделал ему прическу. После этого они отправились к возлюбленной малыша. Разумеется, маленький джентльмен не только поразил свою избранницу, но и привел в восторг ее родителей. История очаровала пользователей сети, а ролик с трогательным моментом посмотрели огромное число раз.-0-

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