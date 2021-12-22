Маленький корги превратил уборку в милое развлечение (Видео)

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США опубликовал на YouTube ролик, который развеселил одних пользователей и умилил других.

Автор видео поведал, что его маленький корги по кличке Винстон не очень любит заниматься уборкой в доме. Каждый раз он только мешает хозяевам. Тогда мужчина нашел интересный и забавный выход, который превратил уборку дома в милое развлечение.

Маленький корги хватается за поводок, а после житель США отправляется "гулять" по дому, попутно протирая пол песиком. Щенок был не против помочь. Милые и забавные кадры заставили многих юзеров улыбнуться, ведь за короткое время кадры посмотрели огромное число раз.-0-