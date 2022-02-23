Маленький мужчина: отец запечатлел сына, который помогает на ферме - YouTube в восторге!

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США опубликовал на YouTube видео, которое моментально очаровало огромное число юзеров сети.

Отец привез на ферму несколько тяжелых мешков с кормом для животных. Мужчина оставил машину в амбаре, а сам на минуту отлучился в дом. Когда он вернулся, чтобы приступить к работе, перед ним предстала интересная картина.

Как оказалось, пятилетний сын автора видео - настоящий маленький мужчина, ведь без всяких уговоров он вызвался помочь. Папа не упустил момент и записал все на видео. На кадрах видно, как мальчик всеми силами пытается достать мешок из кузова машины. В какой-то момент кажется, что ребенок сдастся, однако пятилетний Бо довел начатое до конца. Ролик привел в восторг пользователей YouTube, которые выразили свое восхищение в комментариях и посмотрели кадры огромное число раз.-0-

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