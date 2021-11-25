Маленький ребенок знает, как привлечь внимание папы-геймера – забавное видео!

Скриншот из видео

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях девушка из Австралии запечатлела на видео любопытный момент, который впечатлил юзеров YouTube. Женщина запечатлела, как ее муж-геймер во всю отрывается в видеоигре. Мужчина часто так проводит время, однако у малыша появились свои планы. Ребенок знает, как привлечь внимание, ведь после того, как он незаметно подобрался к папе, сын выключает приставку, что изрядно удивляет мужа-геймера. Как оказалось, ребенок любит звук, который издает устройство при выключении. Поэтому заветная кнопка становится для него главной целью. Кадры повеселили сеть, а пользователи не упустили возможность посмотреть ролик множество раз. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!