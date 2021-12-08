Маленький щенок сломал систему и умилил юзеров сети (Видео)

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина из США недавно сделал потрясающие кадры, которыми с радостью поделился на YouTube.

В доме американца поселился новый гость – восьминедельный щенок по кличке Хавапу. Местный житель окружил питомца заботой, а также сделал для него специальное место для игр и сна. Основой стала детская кроватка, однако остановить малыша она не смогла.

Пушистик в одночасье сломал систему, ведь его любовь к хозяину безмерна. Без каких-либо проблем щеночек просачивается между оградой и бежит "обнять" своего любимого человека. Этот момент умилил юзеров сети, что принесло ролику огромное число просмотров. -0-