Мало кому удалось узнать Ким Кардашьян на новом фото в латексном костюме

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телезвезда и бизнес-леди Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост, в котором удивила поклонников своим образом.

Знаменитость предстала перед камерой с новым ярким цветом волос, а также в латексном костюме с внушительным декольте. Необычный образ Ким Кардашьян привлек внимание многочисленных фолловеров, но мало кому из них удалось узнать звезду при первом взгляде на фотографии.

Впрочем, это только добавило популярности посту, который быстро собрал более 2,2 млн лайков и множество разнообразных комментариев. -0-