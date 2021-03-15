Мало кому удалось узнать Веру Брежневу с обновленным имиджем, но все в восторге (Фото)

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram новый пост, восхитивший юзеров.

Артистка решилась на кардинальные перемены во внешности, которые затронули ее прическу. Певица Вера Брежнева обновила имидж, сделав пышную завивку. Дополнила селебрити образ стильными очками и легким макияжем.

Впрочем, мало кому удалось узнать Веру Брежневу на новом фото, которое сразу собрало массу отзывов. Фолловеры звезды оказались в восторге, а сам пост быстро собрал несколько сотен тысяч лайков. -0-