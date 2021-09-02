Малыш и маленький щенок подружились с первого взгляда - очень милое видео!

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Youtube молодая мама из Великобритании разместила очень милые и трогательные кадры, которые привлекли внимание юзеров.

Девушка приобрела себе маленького щенка и принесла его домой. Разумеется, собачка начала знакомиться с местными жителями и встретилась с маленьким сыном по имени Дэнни. Судя по кадрам, парочка подружилась с первого взгляда, а этот момент мама успела записать на видео.

Щенок резво бегает вокруг малыша, а ребенок задорно смеется, что только добавляет милоты кадрам. Неудивительно, что ролик за считанные часы посмотрели десятки тысяч раз. -0-