Малыш из Великобритании стал звездой соцсетей из-за своей прически

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Младенец из Великобритании стал популярен на просторах сети, а все благодаря своей густой светлой шевелюре. Об этом пишет Metro.

Мама из города Суррей в Соединенном Королевстве не ожидала того, что ее ребенок родится с такими волосами, ведь родители ребенка брюнеты. В итоге на свет появился чудесный мальчик со светлой шевелюрой, которая очень сильно напоминает прическу премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Такое сходство удивило пользователей сети из Великобритании, однако это и помогло малышу стать звездой соцсетей. Поразительное сходство стало предметом обсуждения в сети, а мама считает, что ее сын в будущем может стать премьер-министром. -0-