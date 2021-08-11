Малыш очень не любит делиться едой - эта реакция бесподобна! (Видео)

Фото Wixstatic
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодые родители из Австралии сделали восхитительные кадры, которые позже разместили на YouTube.
Семья ужинала и заметила за своим младшим шестимесячным сыном одну любопытную особенность. Малыш очень не любит делиться едой, поэтому нашел оригинальный выход из ситуации.
Каждый раз, когда кто-то тянется к его лакомству, мальчик мигом кусает свое угощение. Таким способом он явно дает понять, что не готов делиться едой. Реакция малыша оказалась бесподобной и быстро помогла кадрам собрать огромное число просмотров.