Малыш панда из Берлина умилил своей икотой весь интернет - видео

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детеныш панды из Берлинского зоопарка стал настоящей звездой соцсетей.

Работники зоопарка смогли записать на видео, как малыш борется с икотой, которая не дает ему заснуть. Ролик получился настолько забавным и милым, что никто из пользователей сети не смог остаться равнодушным.

"Схватка" с икотой продолжалась недолго, и вскоре малышу удалось заснуть. К слову, герой видео - один из близнецов панд, которые родились 31 августа в Берлинском зоопарке. -0-