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Калейдоскоп
13 июля 2020, 07:30

Малыш сделал двойной флип бутылкой и восхитил юзеров сети - видео

Фото Zastavki
Фото Zastavki

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая пара проводила время со своим ребенком дома, когда заметила, что тот любит кидать свои игрушки.

Тогда родители решили дать малышу бутылку с водой, а все происходящее запечатлеть на видео. Получился очень забавный и впечатляющий ролик, которым пара поделилась на YouTube.

В кадре можно увидеть, как младенец хватает бутылку и подбрасывает ее в воздух. К удивлению родителей, тара с жидкостью легко делает идеальный флип. Малыш решает на этом не останавливаться и повторяет действие. Пользователи сети восхитились малышом в первый раз, однако когда бутылка с водой ровненько приземлилась во второй раз - юзеры оказались в полном восторге. -0-

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