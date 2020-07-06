Малыш сделал маму звездой соцсетей, когда ворвался в прямой эфир с очень милой просьбой - видео

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналистка из Великобритании Дебора Хейнс стала популярной в сети, после того как ее интервью прервал маленький сын.

Девушка давала экспертный комментарий телеканалу Sky News. Из-за пандемии она была вынуждена работать из дома, поэтому заняла своего маленького сына в другой комнате.

В самый разгар видеоконференции Дебора услышала, как открывается дверь. После этого в комнату зашел милый ребенок и с грустными глазами попросил у женщины две печеньки. Этот момент так умилили и развеселил пользователей сети, что ролик стал вирусным.

ABSOLUTE SCENES ON SKY NEWS pic.twitter.com/EkdJTinkTW — Scott Bryan (@scottygb) July 1, 2020

За несколько дней кадры посмотрели более 6,6 миллионов раз, а в комментариях юзеры отметили, что малыш специально выбрал такой момент. В другое время он бы получил только фрукты. Многие посчитали, что ребенок в будущем может стать опытным дельцом, а также написали: "В этой ситуации мама согласилась бы на что угодно. Надо было просить пони". -0-