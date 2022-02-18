Малыш сделал повозку, но лошади рядом не оказалось. Подошел козлик! (Видео)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавное и необычное видео удалось сделать молодой маме из США. Ролик она разместила на YouTube.
Женщина рассказала, что ее сын устал сидеть дома, поэтому вышел на улицу и решил сделать себе мини-повозку. Возможности позволяли, ведь семья живет на ранчо в Техасе. Работа была закончена, пришло время испытать устройство в действии, однако лошади, чтобы запрячь тележку, рядом не нашлось.
Тогда мальчик нашел оригинальный выход из ситуации, ведь для мини-повозки прекрасно подошел козлик. При этом животное было не прочь поучаствовать в такой забаве. Компанию ребенку составил еще и один местный обитатель. В итоге получилось забавное видео, которое впечатлило юзеров сети.-0-
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