Малыш совершил "нападение" на еду для питомца - кот явно это не одобряет! (Видео)

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодая мама из России недавно разместила на YouTube забавное видео, которое заставило юзеров улыбнуться.
Ребенок изучал квартиру, когда обнаружил еду кота. Малыш совершил "нападение" на миску с кормом и молоком, разбросав все вокруг.
Мама малыша в это время включила камеру. Ребенок не успел перекусить угощением для питомца, однако юзеров впечатлило другое. В какой-то момент в кадре появляется пушистик, который наблюдает за происходящим. По его мордочке быстро можно понять, что кот явно не одобряет такое развитие событий. Впрочем, именно это и повеселило пользователей сети, которые посмотрели кадры множество раз.-0-
ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ
Читайте также:
Маленький джентльмен очаровал свою избранницу, а также тысячи юзеров сети (Видео)
Польза арахиса: для кого полезен, а для кого вреден этот продукт?