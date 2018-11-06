Малышева раскрыла тайну своего похудения

6 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Телеведущая Елена Малышева недавно сменила имидж. Ведущая рассказала в своем Instagram-аккаунте, что поводом для перемен стало похудение на 10 килограммов.

Елена рассказала своим подписчикам, что похудела благодаря дробному питанию. Малышева уточнила: в один прием нужно съедать столько еды, сколько умещается в стакане.

Сообщается, что изменить имидж известная телеведущая смогла, потому что почувствовала настоящее удовольствие при выборе одежды. Елена пояснила, что раньше все удовольствия заменяла еда, а теперь - выбор подходящего наряда.-0-