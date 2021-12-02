Малышка очень рада обнять своего нового котенка - это видео растрогает любого!  

Скриншот из видео
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мама из США записала невероятные кадры, которыми с радостью поделилась на YouTube.
Семья преподнесла подарок своей маленькой дочке, который, судя по реакции ребенка, очень понравился ей. В доме американки появился новый котенок.
Малышка увидела питомца и сразу же нежно обняла пушистика. Этот момент умилил юзеров, но, когда девочка поцеловала котика, – это видео растрогало всех. Неудивительно, что за короткое время ролик собрал огромное число просмотров. -0-