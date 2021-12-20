Малышка пытается найти стул - забавный урок на координацию повеселил YouTube (Видео)

Скриншот из видео

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США записал видео с участием своей дочери, которая покорила сердца пользователей. В один из вечеров молодой папа решил проверить координацию своего ребенка. У мужчины получилось очень забавное видео, которое он разместил на YouTube. Попытка ребенка найти стул от души повеселила юзеров Сети. Малышка справилась, хоть ей и потребовалось время, однако кадры оказались настолько веселыми и забавными, что мало кто из пользователей смог сдержать улыбку.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!