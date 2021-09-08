Малышка впервые примерила очки для зрения и ее реакция покорила YouTube (Видео)

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Маленькая девочка из США покорила интернет, когда родители запечатлели ее реакцию на первый четкий взгляд на мир. Удивительный ролик загрузили на YouTube.

Малышка родилась с плохим зрением, поэтому врач прописал ей очки. Родители решили не откладывать поход в магазин и приобрели для своей дочери красивый розовый аксессуар. Мама примеряет на девочку очки и она впервые смотрит на мир четко.

В этот момент лицо ребенка кардинально меняется, а сама она расплывается в широкой улыбке. Этот момент покорил сеть и огромное число юзеров, которые без умиления и улыбки не смогли смотреть кадры. Неудивительно, что ролик мигом собрал огромное число просмотров и лайков. -0-