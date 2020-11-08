Мама Анастасии Заворотнюк взбудоражила сеть внешним видом

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дочка Анастасии Заворотнюк Анна показала в личном Instagram редкие снимки своей бабушки Валентины.

Они, к слову, очень понравились фолловерам девушки.

Фанаты отметили, что родственницы очень похожи. Также они обратили внимание на внешний вид Валентины Заворотнюк - несмотря на то, что женщине 77 лет, она выглядит свежо и молодо.

Поклонники осыпали комплиментами маму Анастасии Заворотнюк и отметили, что у нее и ее дочки Анны прекрасные гены.-0-