Мама едва не умерла, пока решала домашнее задание с ребенком

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Китая едва не умерла после того, как сын разозлил ее во время подготовки домашнего задания, сообщает Asia One.

Инцидент произошел 13 декабря в китайской провинции Хубэй. Женщина вместе со своим сыном делала домашнее задание, однако ребенку никак не удавалось решить одну из математических задач.

Женщина не выдержала и попросила мужа помочь, а сама в порыве гнева решила выпить снотворное и лечь спать. Она приняла сразу семь таблеток, ведь боялась, что лекарство не подействует. Затем ей стало плохо и она потеряла сознание.

К счастью, маму вовремя доставили в больницу, где врачи сделали ей промывание желудка. Теперь китаянка чувствует себя хорошо, а с домашним заданием разбирается папа. -0-