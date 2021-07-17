Мама хитрым способом дала ребенку лекарство и все остались довольны! (Видео)

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube мама из США поделилась интересным роликом, который особенно будет интересен родителям.

Девушка призналась, что ее малышка всячески отказывалась выпивать лекарства из баночки или шприца. Как только ребенок видел медицинское приспособление - начиналась настоящая борьба. Тогда мама подключила свою хитрость, найдя очень изящный и простой способ.

Девушка взяла пустую баночку сока. Трубочку разместила таким способом, что она попадала прямо в лекарство, а со стороны ребенка казалось, что мама предлагает угощение. Удивительно, что ребенок не заметил подвоха и спокойно выпил лекарство. Все остались довольны, а лайфхак мамы в сети признали гениальным. -0-