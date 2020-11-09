Мама и дочь вошли в историю, вместе отправившись в полет

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Сьюзи Гаррет и ее второй пилот Донна Гаррет из США совершили совместный полет и вошли в историю. Об этом сообщает LadBible.

Оба пилота хорошо знают друг друга, ведь они мама и дочь. Подобный экипаж самолета - стал первым в истории. Кроме того, что Сьюзи стала одной из первых женщин-пилотов в США, так теперь вместе с дочерью они вновь оставили след в истории.

Фото LadBible

Вместе они работают в авиакомпании SkyWest, а страсть к полетам есть у всех членов семьи. Поэтому никого не удивило, когда дочь решила идти по стопам своей матери и отправилась учиться в авиаучилище.

И вот наконец-то женщинам удалось попасть в один экипаж и пилотировать один и тот же самолет. Девушки обожают свою работу и очень тепло отзываются о полетах, ведь в их семье уже три поклонения пилотов. -0-