Мама из Простоквашино – поклонников восхитила фигура Анфисы Чеховой и ее комбинезон

Анфиса Чехова. Фото из Instagram

21 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Анфиса Чехова показала в Инстаграм, как отдыхает в Сочи. Свежий снимок вызвал активную реакцию в сети, разделив фолловеров на два лагеря. Телезвезда предстала перед поклонниками в зимнем комбинезоне, который стал главным предметом обсуждения. Комментаторы отметили, что этот наряд на Чеховой смотрится шикарно и подчеркивает ее точеную талию. Анфису назвали роскошной и красивой женщиной. Ее даже сравнили с "мамой из Простоквашино, которая на лыжах приехала к своим на Новый год". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????????? ???????????????????????????????? (@achekhova) А вот прическа телеведущей поклонников разделила. Одни осыпали ее комплиментами, обратив внимание на удачную длину и цвет волос, а другие, напротив, назвали стрижку не совсем удачной: "Руки отбить тому "стилисту", который допустил состричь шикарные волосы", "Анфиса , что с волосами? Раньше выглядела лучше", "Прическа стала банальной". В целом, поклонники отметили, что Чехова выглядит прекрасно и имеет хороший вкус.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!