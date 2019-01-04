Мама Кудрявцевой шокировала интернет своим видом

4 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Лера Кудрявцева поделилась в своем Instagram-аккаунте кадром со съемочной площадки. На нем телеведущая запечатлена с 76-летней мамой Александрой.
Поклонников шокировал внешний вид мамы телеведущей. Многие отметили, что она выглядит очень молодо и эффектно. Фанаты оставили маме и дочери много комплиментов в комментариях. Однако нашлись и те, кто объяснил шикарный внешний вид Александры Кудрявцевой работой пластических хирургов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.478 BYN
|2.475 BYN
|2.483 BYN
|USD
|2.1727 BYN
|2.172 BYN
|2.178 BYN
|RUB
|3.1781 BYN
|3.16 BYN
|3.175 BYN