Мама Кудрявцевой шокировала интернет своим видом

4 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Лера Кудрявцева поделилась в своем Instagram-аккаунте кадром со съемочной площадки. На нем телеведущая запечатлена с 76-летней мамой Александрой.

Поклонников шокировал внешний вид мамы телеведущей. Многие отметили, что она выглядит очень молодо и эффектно. Фанаты оставили маме и дочери много комплиментов в комментариях. Однако нашлись и те, кто объяснил шикарный внешний вид Александры Кудрявцевой работой пластических хирургов.-0-